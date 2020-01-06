Haberler » Politika » Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı - Haberler

Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.

06.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:59 Johnson, Macron ve Merkel'den İran'a ortak uyarı
Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tahran yönetimini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile çelişen adımlardan kaçınılması konusunda uyardı. Almanya Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Öncelik şu anda gerilimin azaltılması. Herkes sorumlulukların bilincinde hareket etmeli. Her şeyden önce, İran'ı yeni şiddet eylemlerinden ve buna destek vermesinden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca nükleer anlaşmaya uymayan eylemlerde bulunmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran kısa süre önce, JCPOA'da taahhütlerini kısıtlamanın beşinci adımı olarak santrifüjlerin sayısı ile ilgili öngörülen 'son anahtar sınırlaması'na uymayacağını açıklamıştı.

ABD liderliğindeki koalisyona destek çağrısı

Üç lider ayrıca Irak Parlamentosu'nun aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararına karşı, ABD liderliğindeki uluslararası terörle mücadele koalisyonuna destek istedi. Bildiride, "Ayrıca DEAŞ ile mücadeleye olan bağlılığımıza ve DEAŞ ile mücadeleye öncelik veriyoruz. Bu bağlamda koalisyonun korunması büyük önem taşımaktadır. Irak hükümet kurumlarını koalisyona gereken desteği vermeye devam etmeye çağırıyoruz" denildi. - BERLİN

Angela Merkel, Almanya, Fransa, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

10:31   İlkadım'ın umudu "kredi" - Haberler
10:30   Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek - Haberler
10:30   Sağlık Bakanlığı: "Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli" - Haberler
10:30   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Haberler
10:30   CHP'de Ünsal Acar güven tazeledi - Haberler
10:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi Tahran meydanında gezdirildi - Haberler
10:03   Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz - Haberler
10:00   Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı - Haberler
09:50   Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız - Haberler
6.01.2020 10:36:27