Haberler » Ekonomi » Haber

Johnson: ne olursa olsun, ekim'de ab'den çıkacağız

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü gerçekleşen Muhafazakar Parti toplantısında eğer bir mutabakat sağlanmazsa ülkenin 31 Ekim'de "ne olursa olsun" Avrupa Birliği'nden ayrılacağını tekrarladı.

02.10.2019 16:22Johnson: ne olursa olsun, ekim'de ab'den çıkacağız
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü gerçekleşen Muhafazakar Parti toplantısında eğer bir mutabakat sağlanmazsa ülkenin 31 Ekim'de "ne olursa olsun" Avrupa Birliği'nden ayrılacağını tekrarladı.
Johnson, bir mutabakat sağlanmaması halinde yapılacak AB'den "sert çıkış" senaryosunun parlamento tarafından hazırlanan yeni kanunlarla önünün kesildiğini söyledi ve tasarıları "teslim olma kanunları" olarak eleştirdi ve vatandaşların ülkenin önemli hususlarında seslerinin olmadığını söyledi.
Johnson, seçmenlerin Brexit'in "sakin ve mantıklı" gerçekleştirilmesini ve hükümetin başka önceliklere ilerlemesine muhtaç olduklarını söyledi. "Yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız" diyen Johnson, hükümetinin "yapıcı ve makul" Brexit anlaşma tekliflerini günün ilerleyen saatlerinde sunacağını vurguladı.


- İstanbul

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:32 TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği
19:24 9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi