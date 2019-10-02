Johnson: ne olursa olsun, ekim'de ab'den çıkacağız

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü gerçekleşen Muhafazakar Parti toplantısında eğer bir mutabakat sağlanmazsa ülkenin 31 Ekim'de "ne olursa olsun" Avrupa Birliği'nden ayrılacağını tekrarladı.

Johnson, bir mutabakat sağlanmaması halinde yapılacak AB'den "sert çıkış" senaryosunun parlamento tarafından hazırlanan yeni kanunlarla önünün kesildiğini söyledi ve tasarıları "teslim olma kanunları" olarak eleştirdi ve vatandaşların ülkenin önemli hususlarında seslerinin olmadığını söyledi.

Johnson, seçmenlerin Brexit'in "sakin ve mantıklı" gerçekleştirilmesini ve hükümetin başka önceliklere ilerlemesine muhtaç olduklarını söyledi. "Yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız" diyen Johnson, hükümetinin "yapıcı ve makul" Brexit anlaşma tekliflerini günün ilerleyen saatlerinde sunacağını vurguladı. - İstanbul

Kaynak: DHA