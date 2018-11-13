Joker Isla

Ligde 6 hafta sonra maç kazanan ve Aytemiz Alanyaspor
engelini geçen Fenerbahçe
'de Mauricio Isla
mutluluğu yaşanıyor. Şilili futbolcunun, eksik ve sakatlar nedeniyle orta sahada boşluğu kapatması yüzleri güldürdü.
Orta sahada başarılı bir görüntü çizen ve atılan ilk golde Andre Ayew'e asisti yapan Isla, takımın jokeri oldu. Şener sakatlıktan sonra da sağ beke geçen başarılı oyuncu, geldiği günden bu yana da benzer bir görüntü sergiledi. Geçen sezon Aykut Kocaman
döneminde transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında sağ bek, sol bek ve stoperde görevlendirilmişti.
Isla, Erwin Koeman ile de orta sahada forma giydi.
Mauricio Isla,Fenerbahçe,Aytemiz Alanyaspor