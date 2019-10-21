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BBC

Joker merdivenlerine selfie akını

4 Ekim'de vizyona giren Joker filmindeki baş karakterin dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

21.10.2019 14:19

4 Ekim'de vizyona giren Joker filmindeki baş karakterin dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün yüzlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor.

1980'de Rocky Balboa'yı canlandıran Sylvester Stallone'nin koşarak çıktığı merdivenler, büyük üne kavuşmuş ve Philedelphia'da Rocky'nin heykeli dikilmişti.

Tüm zamanların gişe rekoru

Bu arada Batman'in azılı düşmanı Joker'i (Arthur Fleck) Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandırdığı film, Ekim'de gösterime giren filmler arasında en fazla gişe hasılatı yapan yapım oldu.

Filmin bu sonu itibariyle dünya genelindeki hasılatı 543 milyon dolara ulaştı.

Joker merdivenlerine selfie akını

William Shakespeare, New York, Dünya
BBC


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