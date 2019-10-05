Joker rekor kırdı! Joker filmi oyuncular kim? Joker filmi konusu ne?

Joker filminin gişe rekoru kırması Joker filmi oyuncular kim ve Joker filmi konusu ne sorularını akıllara getirdi. İşte Joker filmi oyuncular kim, Joker filmi konusu ne Joker filmi hakkında merak edilen diğer soruların cevapları…

JOKER FRAGMANI İZLE…

JOKER FİLMİ KONUSU NE?

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

JOKER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck/ Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Shea Whigham: Detective Burke

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

JOKER NE KADAR HASILAT YAPACAK?

Ancak bağımsız araştırmacılar bu rakamın 80-95 milyon dolara (yaklaşık 455-540 milyon TL) ulaşabileceğini tahmin ediyor.

TARTIŞMALI FİLM: JOKER

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı son günlerin en tartışmalı filmiJoker, yayınlandığı ilk gün gişeye damga vurdu. +18 yaş sınırına sahip Joker şiddeti teşvik edebileceği yönünde eleştiriler almış ve 2012'de Kara Şövalye Yükseliyor'un Aurora, Colorado'daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD'deki sinema zincirleri, muhtemel şiddet olayları yaşanabileceğine dair endişeler nedeniyle Joker'in gösterimlerine maske, kostüm ve oyuncak silahla gelinmesini yasaklamıştı.

Todd Phillips'in yönetmenliğini üstlendiği filmde başroldeki Phoenix'e Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy gibi isimler eşlik ediyor.