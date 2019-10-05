Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı

The Wrap'ta yer alan habere göre film, gösterime girdiği ilk gece Kuzey Amerika'da 13,3 milyon dolarlık gişe geliri elde ederek, geçen senenin rekortmeniTom Hardy'nin başrolünü oynadığı Venom: Zehirli Öfke'yi tahtından etti. Venom: Zehirli Öfke, geçen sene ekimde vizyona girdiği ilk perşembe gecesi 10 milyon dolarlık hasılata imza atmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı son günlerin en tartışmalı filmiJoker, yayınlandığı ilk gün gişeye damga vurdu. +18 yaş sınırına sahip Joker şiddeti teşvik edebileceği yönünde eleştiriler almış ve 2012'de Kara Şövalye Yükseliyor'un Aurora, Colorado'daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

MASKE VE KOSTÜMLE GELİNMESİ YASAKLANDI

ABD'deki sinema zincirleri, muhtemel şiddet olayları yaşanabileceğine dair endişeler nedeniyle Joker'in gösterimlerine maske, kostüm ve oyuncak silahla gelinmesini yasaklamıştı.

Todd Phillips'in yönetmenliğini üstlendiği filmde başroldeki Phoenix'e Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy gibi isimler eşlik ediyor.