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Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı

Dünyaca ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film Joker, vizyona girdiği ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliri ile açılış rekoru kırdı.

05.10.2019 16:45

The Wrap'ta yer alan habere göre film, gösterime girdiği ilk gece Kuzey Amerika'da 13,3 milyon dolarlık gişe geliri elde ederek, geçen senenin rekortmeniTom Hardy'nin başrolünü oynadığı Venom: Zehirli Öfke'yi tahtından etti. Venom: Zehirli Öfke, geçen sene ekimde vizyona girdiği ilk perşembe gecesi 10 milyon dolarlık hasılata imza atmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı son günlerin en tartışmalı filmiJoker, yayınlandığı ilk gün gişeye damga vurdu. +18 yaş sınırına sahip Joker şiddeti teşvik edebileceği yönünde eleştiriler almış ve 2012'de Kara Şövalye Yükseliyor'un Aurora, Colorado'daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

MASKE VE KOSTÜMLE GELİNMESİ YASAKLANDI

ABD'deki sinema zincirleri, muhtemel şiddet olayları yaşanabileceğine dair endişeler nedeniyle Joker'in gösterimlerine maske, kostüm ve oyuncak silahla gelinmesini yasaklamıştı.

Todd Phillips'in yönetmenliğini üstlendiği filmde başroldeki Phoenix'e Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy gibi isimler eşlik ediyor.

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Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Phoenix, Magazin

YORUMLAR(5)
DR.JİVAGO:Yıllardan Beri Televizyonlarda Sürekli İzlediğimiz Hababam Sınıfı Ve Çoluk Çocuğa Çok Kötü Örnek Olan Çakma Mafta Dizileri... Ne Yazık,,, Bir Arpa Yol İlerlemeyen Türk Sineması Ve Bu Filmlerle Uyutulan Türk İzleyicisi...
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İKİLEM:Hababam sınıfı kötü örnek oluyor derken, sen nerenle seğrediyorsun filmi?
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CONİ:Biktik artik siyasileri televizyonda gormekten yeter, ornek veriyorum: dunya jokeri konusuyo sinema konusuyo bizde bir tane bile haber yok, mesele sinema da degil yeter biktik hepinizden, huzur istiyoruz !!!
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ASLI:HELAL OLSUN ADAMLAR SÜPER FİLM YAPIYOR YA BİZ TUTTURMUŞUZ Bİ BATTAL GAZİ YOK KÖROĞLU YOK DİRENİŞ TAMAMEN SAÇMA SAPAN ŞEYLER.
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SÜHEYRA:sizi sinema bölümüne alalım bence coğu insan için bu diziler önemli bence
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