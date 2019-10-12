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Jokey Ahmet Çelik'ten anlamlı hareket

Gazi Koşusu'nu üst üste 5 kez kazanan jokey Ahmet Çelik, katıldığı son yarışta kazandığı 380 bin liralık para ödülünün bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

12.10.2019 15:40Jokey Ahmet Çelik'ten anlamlı hareket
Gazi Koşusu'nu üst üste 5 kez kazanan jokey Ahmet Çelik, katıldığı son yarışta kazandığı 380 bin liralık para ödülünün bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen "Byerley Turk Koşusu"nu birinci sırada tamamlayan Ahmet Çelik, Mehmetçik için anlamlı bir destekte bulunacağının sözünü verdi.
Koşunun ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapmakta olan tüm Mehmetçiklerimizin morale ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Biz, Mehmetçiklerin sayesinde güven içerisinde, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle, 'Byerley Turk Koşusu'ndan kazandığım ikramiyenin bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Gazi Koşusu, Ahmet Çelik, Güncel

Kaynak: AA

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