Jokey Halis Karataş, Çukur Dizisine Konuk Oyuncu Oldu

Cuma günü vizyona giren Şampiyon filminin gerçek kahramanı jokey Halis Karataş, Çukur dizisine konuk oldu.

HALİS KARATAŞ ÇUKUR'DA

10 Aralık Pazartesi akşamı Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde Cumali Koçovalı ile Halis Karataş'ın yolu sürpriz bir şekilde kesişti. Cumali Koçovalı, "Şampiyon" filmini rekortmen jokey Halis Karataş ile birlikte izledi. Dizinin daha önceki bölümlerinde Cumali Koçovalı karakteri hem Halis Karataş hem de efsane yarış atı Bold Pilot hayranı olduğunu söylemişti.

EKİPLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Dizi için kamera karşısına geçen Halis Karataş ekiple hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

GERÇEK YAŞAMDAN YOLA ÇIKILDI

'Şampiyon' filmi, Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot'ın en sevdiği insan Begüm Atman'ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikayeyi konu alıyor.