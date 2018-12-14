Jolly Joker'de Hakan Altun Rüzgarı

Yaklaşık bin beş yüz kişinin ünlü sanatçıyı dinlemeye geldiği gecede Hakan Altun sevilen şarkısı "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile performansına başladı. Hakan Altun "Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için buraya gelen tüm herkese ben ve kardeşlerim adına saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum.

Sahneden önce Beşiktaş maçını seyrettim. Her şeye rağmen Beşiktaş da elendi." sözleriyle koyu Beşiktaş'lı olan Altun üzüntüsünü dile getirdi.

Sonrasında söylediği " Bu gece eğer kondisyonumuz yeterse siz dur diyene kadar şarkı söyleyeceğim." diyerek alkış alırken, romantik şarkılarla sevenlerine duygusal bir gece yaşattı.

Sahnesinin ilk bölümünün sonlarında "Aşk Lütfen Gel" şarkısından sonra ünlü sanatçı " Her zaman söylüyorum. Yaşasın aşk, yaşasın arabesk. Geçen hafta Altın Kelebek Ödül Törenin'de en iyi fantezi müzik erkek sanatçı ödülünü aldım. O ödül gerçekten hepimizin. Bu arada yaptığım müzik arabesktir. Fantezi yapmıyorum ben arkadaşlar" sözleriyle büyük alkış aldı.

Hakan Altun konserinin ikinci bölümünde seslendirdiği hareketli şarkılar ile Jolly Joker Vadistanbul'u doyasıya eğlendirdi. Altun kendisini dinlemeye gelen şarkıcı dostu Derya Bedavacı'yı sahnesinde ağırladı. Derya Bedavacı Altun'a teşekkür ederken Müslüm Gürses'i anarak ondan bir parça söylemek istediği dile getirdi. Bunun üzerine Hakan Altun " Aslında çok üzücü bir şey var. Film Türkiye'de en çok izlenen yapımlardan oldu. Ama yaşarken değerini bilmeyen insanlar olmuştu. Her zaman yaşasın arabesk. Alkışlar Müslüm Gürses'e gelsin." sözleriyle sahneyi Bedavacı'ya bıraktı. Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı Müslüm Gürses'ten "İtirazım var şarkısını seslendirdi. Ardından Ahmet Kaya'dan "Kafama Sıkar Giderim" şarkısını da söyleyen Bedavacı son olarak "Gönül Yarası" parçasında Hakan Altun ile düet yaptı.

Yaklaşık üç saatlik muhteşem bir performans sergileyerek kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Hakan Altun alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.