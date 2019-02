Kaynak: İHA

Jolly, kültür turlarına farkındalığı artırmak için yeni bir Türkiye tanıtım kampanyasına başladı. Kültür turlarına ticari kaygı gütmeden adım attıklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: "Türk insanı sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi zenginlikleri keşfetmeye hazır. Jolly, bu farkındalığa katkı sunmak amacıyla, Türkiye'nin birçok noktasına düzenlediği tur sayısını da arttırarak, kültür turlarına özel bir kampanyaya imza attı. Jolly kültür turları pazar payını 2019' da yüzde 30'a çıkartacak" dedi.Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, " Jolly olarak 33 yıldır, gönülden hizmet sunduğumuz turizm sektöründe, 2019 yılı hedefimiz Türkiye'nin sahip olduğu tüm güzellikleri daha geniş kitlelere tanıtabilmek. Kültür turlarını Jolly olarak bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele alıyor ve Türk misafirlerimizi önce kendi değerlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz. " dedi.Jolly olarak kültür turlarını geliştirmeyi misyon edindikTürkiye'nin her noktasının gezilmeye ve keşfedilmeye değer olduğunu ifade eden Vardar, yıllar içerisinde ulaşan talep sonucu tur destinasyon sayısının hızla arttığını ve yüksek müşteri memnuniyetinin de 15 yıldır kültür alanına yapılan yatırımda kendilerini haklı çıkarttığını ifade etti. Seyahat acenteleri genelinde toplam 500 bin Türk misafirin kültür turlarından yana tercihini kullandığına değinen Mete Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:" 2019 yılı itibariyle bu sayısının 1 milyon kişiyi aşabileceğine inanıyoruz. Jolly olarak kültürel değerlerimize sahip çıkmayı misyon edindik ve bu alandaki yatırımlarımıza da hız vereceğiz. Amacımız kültür turlarının ne kadar önemli ve keyifli olduğunu göstermek. Çünkü Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşinin güzel olmadığını bunun yanında tarihinin, doğasının ve kültürel mirasının da paha biçilmez olduğunu biliyoruz. Temel amacımız kültür turlarını geniş kitlelere duyurmak Türkiye'nin dört bir noktasında çok farklı, çok keyifli tatiller yapılabileceğini göstermek."Türkiye'de nüfusun yalnızca yüzde 10'unun seyahat ettiğine ve önemli bir turizm ülkesi olarak bu oranın oldukça düşük olduğuna değinen Vardar, önceliklerinin bunu arttırmak için çalışmak olduğunu da kaydetti. "Özellikle son 15 yıldır kültür turlarına başta Jolly olmak üzere yaptığımız yatırımların ve gösterdiğimiz önemin, tüketici tarafında bir karşılık bulduğunu görüyoruz" diyen Vardar, önceden tatili deniz, kum, güneş olarak algılayıp yatıp dinlenmeyi tercih eden Türk insanının da artık keşfetme isteğinin yükseldiğini belirtti.Vardar, "Türk insanı artık ülkesini, doğayı, bilgiyi ve en önemlisi kendini keşfetmek, farklı deneyimler tatmak istiyor. Fransa'da Louvre Müzesi'ni görmek istediği kadar Rize'de Ayder yaylasının havasını da koklamak istiyor. Avusturya'da Fındıkkıran balesini izlemek istediği kadar Fethiye'den Antalya'ya uzanan Likya Yolu'nda tarihe yürüyerek şahitlik etmek istiyor. Türkiye'nin her noktası tarih, müzik, el sanatları ve bin bir güzellik ile dolu. Kısacası Türk halkı yurt dışını keşfetmek için önce ülkesini keşfetmesi gerektiği noktasında yüksek bir farkındalığında sahip" dedi.Bölge ekonomisine katkı sağlıyorTürkiye'nin kültür turları için çok geniş bir kaynak sunduğunu dile getiren Vardar, "Türkiye bu noktada çok geniş ve güzel bir yelpazeye sahip. Kültür turları ile beraber insanlar hem yeni keşifler yapabiliyor hem yeni lezzetler, yeni deneyimler, yeni kurallar, görgüler, yeni ortamlar ve yeni insanlar tanıma fırsatı buluyor. Biz düzenlediğimiz bu kültür turları ile sadece ülkesini keşfetmek isteyen insanlara keyifli bir tatil yapma fırsatı sunmuş olmuyoruz, Türkiye'nin 80 iline yaptığımız bu organizasyonlarla ekonominin, ticaretin, oradaki gelenek göreneklerin devamlılığını sağlamak gibi çok önemli bir görevimiz de olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Harranlı bir misafirimiz 30 yıl önce İstanbul'u ziyaret etmiş. Kendisi Ayasofya' yı ziyaret ettikten sonra ilham alarak, Harran' a dönmüş ve evini Ayasofya' nın mimarisinden esinlenerek inşa etmiş, bu sayede Harran Konuk Evi ortaya çıkmış. 33 senedir Jolly' nin bölgeye düzenli tur gerçekleştirmesi ile ekonomik açılım sağlanmıştır. İşte böyle başarı hikayeleri ile motivasyonumuz artıyor ve Türkiye'yi 33 yıldır karış karış gezen bir turizm şirketi olarak bu çok özel destinasyon ve değerlerin yaşatılmasını daha çok kişi ile tanıştırılmasını kendimize misyon edinmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.Jolly kültür turları pazar payını 2019' da yüzde 30'a çıkartacakKültür turlarının her yıl giderek büyüdüğünü belirten Vardar, "Bu yıl 2018' de yüzde 20 olan kültür turları pazar payımızı yüzde 30' a çıkartmayı hedefliyoruz. Deniz, kum, güneş tatilini tercih eden misafire kıyasla, kültür turu tercihi olan misafir hemen hemen yarı yarıya bir bütçe ile tur satın alabiliyor. Bugün Göbeklitepe gibi bir rota insanlık tarihinin ezberini bozmuş durumda. Dünyanın radarına giren bu değeri önce bizlerin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 200'ün üstünde tur programı, destinasyon üretiyoruz. Dolayısıyla deneyimleyecek daha çok yer var, deneyimleyecek daha çok tur var. Misafirlerimizin, insanlarımızın Türkiye'yi keşfetmelerini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL