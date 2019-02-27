Jön Kendine Yatırım Yapandır

Sevilen oyuncu yıllardır oyunculuk sektöründe Jön oyuncu eksiğinin olduğunu savunurken "Yeşilçam dönemlerinde bana göre Tarık Akan, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın bu boşluğu dolduran isimlerdi. Bugün ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu dışında Jön oyuncu yok gibi görünüyor. Bu isimler kendilerine ve mesleklerine kazandıklarından doğru yatırım yaptılar ve ayaktalar, bende kendime önemli yatırımlar yapıyorum, yeni dönemin önemli jönleri arasında kendime yer bulacağım" dedi.

Başarılı oyuncu Tolga Yüce, görüşmelerine devam ettiği TV dizilerinden birine karar verdikten sonra ekranlarda izleyicisiyle buluşacağınıda söyledi.

Kaynak: Bültenler