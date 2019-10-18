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Jordan 7 milyon dolar bağışta bulunduğu hastanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı

Efsane basketbolcu Michael Jordan, sağlık sigortası olmayan 35 bin kişiye 5 yıl boyunca sağlık hizmeti verecek iki hastanenin açılması için tam 7 milyon dolar bağışta bulmuştu. Jordan hastane açılışında gözyaşlarını tutamadı.

18.10.2019 12:07

Basketbolu bıraktıktan sonra NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahibi olan Jordan'ın bağışlarıyla açılan iki hastanede sağlık sigortası bulunmayan yaklaşık 35 bin kişiye beş yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.

Hastanenin sahibi Novant Sağlık Topluluğu'na daha önce de 750 bin dolarlık bağışta bulunan efsane basketbolcu 'Novant Sağlık Michael Jordan Ailesi Medikal Kliniği'nin açılışında yaptığı konuşmada "Beni yıllarca destekleyen bu halka bir şeyler verebildiğim için çok mutluyum. Bu benim için çok değerli. Hayatımı Illionis ve diğer yerlerde kazandım ancak her şeyin nerede başladığını da unutmadım. Bana verilen desteğin karşılığını ödeyemem. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında Jordan'ın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Jordan 7 milyon dolar bağışta bulunduğu hastanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı

Charlotte Hornets, Michael Jordan, Spor

YORUMLAR(3)
DANIŞMAN:Böyle hayırı ihtiyaç sahiplerine destek veren haberleri MÜSLÜMAN ve TÜRK Hayırseverlerden''de bekliyoruz İNŞAALLAH
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CAN:dunyanin en iyi sporcusu helal sana beee
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UYANIK:ALLAH RAZI OLSUN SENDEN CORDIN. . BURDA BÖYLE MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN ZENGİNLER VAR. .
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