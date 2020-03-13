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Jordan Ferri'nin Évian FC'ye Attığı Gol

Jordan Ferri, Ağustos 2013'te Lyon'un kendi evinde Évian FC'ye karşı oynadığı maçta Olimpik Lyon formasıyla ilk golünü atıyor.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Jordan Ferri, Ağustos 2013'te Lyon 'un kendi evinde Évian FC'ye karşı oynadığı maçta Olimpik Lyon formasıyla ilk golünü atıyor. Jordan Ferri'nin Évian FC'ye Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Lyon, Spor

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