Jordan Ferri'nin Évian FC'ye Attığı Gol
Jordan Ferri, Ağustos 2013'te Lyon'un kendi evinde Évian FC'ye karşı oynadığı maçta Olimpik Lyon formasıyla ilk golünü atıyor.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Jordan Ferri, Ağustos 2013'te Lyon 'un kendi evinde Évian FC'ye karşı oynadığı maçta Olimpik Lyon formasıyla ilk golünü atıyor.
Kaynak: Dugout
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