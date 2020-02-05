Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki

ING Basketbol Ligi'nde son iki maçında A. Efes ve G.Saray'ı yenen Beşiktaş 'ta altyapı ve yeniden yapılandırma direktörü Ahmet Kandemir'in 'basketfaul'e "Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore'un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı" yönündeki açıklamalarına ABD'li oyuncunun eşi Tuğba Theodore'dan yanıt geldi.

"SEN KİMSİN DE SAÇMA SAPAN YORUM YAPMA CESARETİ BULUYORSUN?"

Theodore, "Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun? Madem topu paylaşmıyordu, Jordan sözleşmeyi feshettiğinde mevcut koç Burak Bıyıktay, ayrılmaması için neden defalarca mesaj attı?" ifadelerini kullandı.