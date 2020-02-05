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Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan birkaç hafta önce ayrılan Jordan Theodore ile ilgili Ahmet Kandemir'in söylediği sözlere, ABD'li basketbolcunun eşi Tuğba Theodore sert çıktı. Tuğba Theodore, "Saçma sapan yorumları yapma cesaretini nereden buluyorsun?" diyerek altyapı ve yeniden yapılandırma direktörü Ahmet Kandemir'e tepki gösterdi.

05.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:53

ING Basketbol Ligi'nde son iki maçında A. ve G.Saray'ı yenen 'ta altyapı ve yeniden yapılandırma direktörü Ahmet Kandemir'in 'basketfaul'e "Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore'un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı" yönündeki açıklamalarına ABD'li oyuncunun eşi Tuğba Theodore'dan yanıt geldi.

"SEN KİMSİN DE SAÇMA SAPAN YORUM YAPMA CESARETİ BULUYORSUN?"

Theodore, "Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun? Madem topu paylaşmıyordu, Jordan sözleşmeyi feshettiğinde mevcut koç Burak Bıyıktay, ayrılmaması için neden defalarca mesaj attı?" ifadelerini kullandı.

Jordan Theodore'u eleştiren Ahmet Kandemir'e, Tuğba Theodore'dan sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Kandemir, Beşiktaş, Efes, Spor


HABER YORUMLARI (4)
EROL MEHMET YILDIZ:O sözleri eşin beşiktaşta iken de söyleseydin ya?
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SAKARYALI HATUN:Mangalda kanat, en sevdiğim. Haaa... :)
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SAKARYALI HATUN:Kartalın kanatları, yoldular. Haaa... :)
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METİN:Ablamız iyi çözmüş işi zaten bizde işler böyle işler sen kimsin o kim bu kim vs kendisini tebrik ederim
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