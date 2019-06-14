14.06.2019 18:35
Haberler»Spor » Haber

Jorge Fernandes Kasımpaşa'da

Jorge Fernandes Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Portekiz Süper Lig ekiplerinden Porto takımının 22 yaşındaki Portekiz'li defans oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Portekiz, Kasımpaşa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:56 YÖK Başkan vekili Er değişimleri anlattı
18:56 Pazaryeri'nde şiddetli yağış
18:56 Samsun'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı
18:55 Samsun'da fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
18:54 Pazaryeri'nin tek köy okulunda karne heyecanı
18:54 Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
18:54 DHA DIŞ – Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu