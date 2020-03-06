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Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Futbol menajeri Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Falcao, Rodriguez, Martinez, Casillas, Danilo Pereira gibi isimlerin de banka hesapları inceleniyor.

06.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:56

Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

James Rodriguez, , Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte , Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.

HESAPLARI İNCELENECEK

Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.

RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE

Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var.

(Sabah)

Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Danilo Di Luca, Casillas, Futbol, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (11)
CİMBOMLU İBRAHİM:menejerin haberini falcaonun haberiymiş gibi başlıklar atıp ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. neden? gs şampiyon olmasın diye. yapan kim. fb medyası. ahahaha gülüyoruz bu halinize. ne yaparsanız yapın 3 sene daha üst üste şampiyon olacağız. hem de en az. beşinci yıldıza 2 sene 2 ay kaldı. izleyin de görün. izlemekten başka yapacak bir şeyiniz yok.
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KUBİ:Ligde başarısız olan kuşlar teselliyi, öküz altında buzağı aramakla bulacaklarını sanıyorlar. Siz kudurun biz yine şampiyon olacağız.
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AKDENIZLI YORUK 61 07:VAY ŞİKECİİİ
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FBLİ:ENTRİKA ŞAİBE ŞİKE EYYAM NE ARARSAN VAR GALATASARAYDA
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GSLİ:yanlis yazmissin kardes, bak ben dogrusunu yazayim: basarilar, rekorlar, tarih, kupalar ne ararsan var Galatasaray da :)
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XCX:Bunu Şİkebahçe diyor yoksa 7bahce mi
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SARII:BELKİ ZORUNUZA GİDECEK AMA GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK NEDEN RODRİGEZ MANŞETTE YOKTA FALCAO VAR YARIŞTA YOKLAR DİYE Mİ ?
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ŞİMDİ YANDI GS:gss toplamda 10 bin dolar menajerlik ücreti ödemişti. Dökülsün bakalım pislikleri. . .
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ASLAN:he cahil he
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yav he he
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6.03.2020 11:01:36