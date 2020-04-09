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Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Jose Fonte, yıldız oyuncunun Real Madrid'e geri dönmek için kapıyı açık bıraktığını söyledi.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:45

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Lille orta saha oyuncusu Jose Fonte, Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

"GERÇEKLEŞİRSE ŞAŞIRMAM"

Talk Sport'a konuşan Fonte, "Ronaldo Madrid'i, Madrid Ronaldo'yu seviyor. Her zaman geri dönüş için bir açık kapı bıraktı. Bu gerçekleşirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu

Tecrübeli yıldız, Juventus formasıyla 53 golün altına imzasını attı.

(NTV Spor)

Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid’e dönmek için açık kapı bıraktı
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Portekiz, Madrid, Spor
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RONALDO:Juventusda 100Milyonunu geri istesin
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