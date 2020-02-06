Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i yaz transfer döneminde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Roma 'da bu yıl fazla forma şansı bulamasa da Portekizli menajeri etkilemeyi başardı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için hamlelere başlayan Tottenham Hotspur'un önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in transferini resmileştirmesi bekleniyor. Cengiz Ünder bu sezon Roma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel değeri ise 35 milyon euro.

(Skorer)