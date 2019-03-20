Jose Mourinho'dan Paul Scholes'a: Stüdyoya Geri Dön

Manchester United'ın geçtiğimiz aylarda işine son verdiği ünlü teknik adam Jose Mourinho, görevi sırasında kendisine televizyon ekranlarından sert eleştiriler yönelten Paul Scholes'a seslendi.

"STÜDYOYA GERİ DÖN"

Scholes'un 7 maçlık Oldham Athletic serüvenine sessiz kalmayan Mourinho, "Paul Scholes, ben dünyanın en büyük kulüplerinden birinin menajeriyken beni eleştiriyordu. Ama o 4. Lig takımı Oldham Athletic'in başında 31 gün kalabildi. Stüdyoya geri dön." dedi.

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