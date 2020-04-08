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Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle liglere ara verilirken, herkesin uyması gereken karantina kurallarına teknik direktör Jose Mourinho ve dört futbolcusu uymadı. Tottenham, kuralı çiğneyenlerin uyarıldığını açıkladı.

08.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:43

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere 'de ligler ertelenirken, futbolculardan karantinada kalmaları istendi. Mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının öğütlendiği futbolculardan, dışarı çıktıklarında ise sosyal mesafe kuralına mutlaka uymaları gerektiği açıklandı. Ancak bu kuralı, futbolculara örnek olması gereken Teknik Direktör Jose Mourinho çiğnedi.

Londra'da bir parkta çekilen fotoğraf, Jose Mourinho ve dört futbolcusunun parkta antrenman yaptığını ortaya çıkardı. Mourinho ve futbolcuların, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı, maske ve eldiven kullanmadan dışarı çıktığı gözlendi.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Mourinho'nun Tanguy Ndombele ve Hadley Common ile birlikte çalıştığı görülürken, Davinson Sanchez ve Ryan Sessegnon'un ise biraz ileride, yine sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak koştukları anlaşıldı.

Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı

"HERKESE KURALI DİKKATE ALMALI"

Bunun üzerine bir açıklama yapan Tottenham, herkesin belirlenen kuralları uyması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada "Dışarıda antrenman yapmak isteyen futbolcularımızı sosyal mesafe kuralını mutlaka uygulaması gerekiyor. Bu uyarıyı, istisnasız herkesin, dikkate alması gerekiyor" denildi.

Jose Mourinho, daha önce koronavirüs ile mücadele eden derneklere uzattığı yardım eliyle alkış almıştı.

Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Etiketler: Jose Mourinho, İngiltere, Spor

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Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
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