Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'de Telegraph'a özel bir röportaj verdi. Kariyeri boyunca yaşadıklarıyla alakalı tüm soruları detaylıca cevaplayan Portekizli çalıştırıcı, sürpriz mesajlar aldı. Bu sürpriz mesajlar, Real Madrid'den eski öğrencisi Wesley Sneijder ve Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'den geldi.

"UMARIM SENİ YENİDEN SAHALARDA GÖRÜRÜZ"

Sneijder, Mourinho'ya, "Beraber muhteşem bir yıl geçirdik. 2010 yılında her şeyi kazandık. Her zaman anılarımda olacaksın, her şey için teşekkürler" dedi. Fatih Terim de selamlarını gönderip, "Umarım her şey iyi gidiyordur. Umarım seni yeniden sahalarda görürüz" ifadelerini kullandı. İşte Mourinho'nun açıklamaları:

"FATİH İLE TRİBÜNLER ARASINDA İNANILMAZ BİR BAĞ VARDI"

"Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var. Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Real Madrid ile Galatasaray'a karşı oynuyorduk. Madrid'de onları kolaylıkla yendik. İstanbul'a gittik ve çok zorlandık. İlk yarı sonunda öndeydik ve tüm dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Fatih, oyuncuları, özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Maçın sonunda turu geçtik ve yarı finale kaldık.

"MAÇ BİTTİĞİNDE MUTLUYDUM"

O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftarlara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir teknik direktörün takımıyla mümkün olabilirdi. Zannediyorum 4-3 öndeydik ve bitime 15 dakika vardı. Bittiğinde mutluydum. Fatih, gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi."

