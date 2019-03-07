07 Mart 2019, 20:13
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Jose Mourinho, İtalya'da Gündem Olan Cüneyt Çakır'a Sahip Çıktı

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Porto - Roma maçında verdiği penaltı kararıyla İtalya'da eleştiri yağmuruna tutulan Cüneyt Çakır'a sahip çıktı.

Şampiyonlar Liginde oynanan Porto - Roma maçının uzatma dakikalarında Porto lehine verilen penaltı kararına İtalyan basını ve Roma cephesi büyük tepki gösterirken, Jose Mourinho ise Cüneyt Çakır'a sahip çıktı.

Jose Mourinho, Cüneyt Çakır'ın Porto - Roma maçındaki penaltı pozisyonunda kesinlikle doğru karar verdiğini ve görüş açısının engellenmesine rağmen VAR sisteminde tekrar izledikten sonra doğru bir iş yaptığını söyledi.

"CÜNEYT ÇAKIR DOĞRU KARAR VERDİ"

Mourinho, "Cüneyt Çakır kesinlikle doğru karar verdi. Florenzi rakibin dengesini bozdu. Bunu değerlendirmek tabii ki o an zordu. Çünkü diğer futbolcular hakemin görüş açısını engelliyordu. VAR sisteminin yardımı olmadan bu pozisyonda hata yapılabilirdi. Ancak Cüneyt Çakır VAR'da izledikten sonra penaltı kararını verdi ve kesinlikle doğru bir iş yaptı." dedi.

(Futbol Arena)

Roma, Porto, Jose Mourinho, Cüneyt Çakır, Spor


YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ: REGAİP KANDİLİMİZ —MÜBAREK OLSUN.
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24ERZİNCAN24: 330 tl doğalgaz faturası geldi..banane..çakırdan mourinho.dan.
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EZERGEÇER: Cücü bizde varda seyrediyor lakin yinede göremiyor,yafrum cücü...
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MALATYALİ: Türkiye deki takımların yüzünü ağartti Avrupalı takımlarının da yüzünü ağartir Cüneyt efendi
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