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Jose Mourinho Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor

Tottenham'ın ocak ayı transfer listesinde milli futbolcu Merih Demiral da yer aldı. İngiliz basınının haberine göre teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Ocak ayında Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalacak.

07.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:29

A Milli Futbol Takımımızın en önemli isimlerinden olan Merih Demiral için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son ise İngiliz basınında yer aldı.

İddiaya göre Teknik Direktörü Jose Mourinho, Merih Demiral'ı Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Tottenham'ın başında 4 maça çıkan ve bu maçlarda kalesinde 8 gol gören Mourinho, savunmayı güçlendirmek için ilk hedef olarak Merih Demiral'ı belirledi. Mourinho'nun Alderweireld ve Vertonghen'in sözleşmelerinin bitmesi nedeniyle 21 yaşındaki savunmacıyı uzun süreli proje olarak düşünüyor.

MERİH DE YEŞİL IŞIK YAKTI

Merih Demiral'ın da İtalya'da başka bir takıma gitmek istemediği ve İngiltere'ye yeşil ışık yaktığı belirtildi. Merih'in bu kararının arkasında Chiellini, De Ligt ve Bonucci'den dolayı az forma şansı bulmasının yattığı ifade edildi.

Sezon başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan Merih Demiral, İtalya Serie A'da sadece 1 maçta forma giyebildi ve 90 dakika sahada kaldı.

Jose Mourinho Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor

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