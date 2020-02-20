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Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiliz kulüplerinin dikkatin çekmeye devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Sunderland ve Everton derbi maça gözlemcilerini gönderecek.

20.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:40

'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça gözlemcilerini göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.???

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yanal yönetiminde 1.5 saat çalyan futbolcular idman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yaptılar.

Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor


HABER YORUMLARI (10)
DOĞRUCU DAVUT:GÜLMEKTEN AZ DAHA ALTIMA KAÇIRACAKTIM !!!!
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KESİN BİLGİ.:Tothenam güreş takımı kuracakmış. Ozanıda baş pehlivan olarak takıma katmayı planlıyorlarmış. .
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EGOOO:ha ha ha ha
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TÖVBE TÖVBE:Şaka mısınız, bize de haber diye okuttunuz
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FİFİ:YA BIRAKIN BU İŞLERİ
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GERCEKLER:Kafanızmı güzel Ozan Tufanı alırlarmı boş beleş haber kim yaptırdıysa
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MÜSLİM:ozan tufanın resımdekı kılosuyla ıngılız oyuncuların kas yapısına bakın arada baya bır fark var gıbı
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BOZAN FUTAN:AHAHHAHA ÇOK KOMİKSİNİZ YA
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NELSON MANDALİNA:yaw boşuna yazmayın inanmıyoruz İ-NAN-MI-YO-RUZ
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