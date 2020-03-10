Jose Mourinho, Sakatlıklar Hakkında Konuştu
Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi.
10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi.
Kaynak: Dugout
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Etiketler : Ben Davies, Spor
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