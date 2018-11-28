Jose Mourinho, Son Dakikada Gelen Golden Sonra Sevinçten Çıldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Young Boys'u ağırladı.
Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Juventus'u devirerek gruptan çıkma adına büyük bir zafer elde eden ManU, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
GOL UZATMADA GELDİ
Üstün götürdüğü maçta bir türlü aradığı golü bulamayan İngiliz ekibi, 90+1'de Fellaini'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Fellaini'nin, son 16 turunun kapısını açan golünün ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adeta çıldırdı. Mourinho, son anlarda gelen gole su şişelerini fırlatarak sevindi.
Jose Mourinho, Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından da Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapmıştı.
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28 Kasım 2018 Çarşamba 09:37