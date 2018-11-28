28 Kasım 2018, 09:37
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Jose Mourinho, Son Dakikada Gelen Golden Sonra Sevinçten Çıldırdı

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Young Boys maçının 90+1. dakikasında gelen golden sonra sevinçten çıldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Young Boys'u ağırladı.

Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Juventus'u devirerek gruptan çıkma adına büyük bir zafer elde eden ManU, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

GOL UZATMADA GELDİ

Üstün götürdüğü maçta bir türlü aradığı golü bulamayan İngiliz ekibi, 90+1'de Fellaini'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fellaini'nin, son 16 turunun kapısını açan golünün ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adeta çıldırdı. Mourinho, son anlarda gelen gole su şişelerini fırlatarak sevindi.

Jose Mourinho, Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından da Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapmıştı.

Juventus,Young Boys,Manchester United,Jose Mourinho
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:37



YORUMLAR (3)
MÜGE ANLI: BAK SENİ BULURUM
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  • TUDOR : ben seni bulursam cahil araba yakınını cariye yapı cam söz arap sözü.
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JÜL SEZAR: yılmaz hoca boyle seyler yapınca caps oluyor. mourınho yapınca agzımız acık bakıyoz. morınyo yılmaz hocadan ozur dılemelıııı
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ANDSMERO: BUNAK FATİH TERİM GİBİ NE YAPACAĞI BELLİ OLMAYAN TEKNIK ADAM
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