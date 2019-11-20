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Jose Mourinho Tottenham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho'yu getirdi.

20.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:03Jose Mourinho Tottenham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho, Londra ekibiyle 2022-23 sezonunun sonunu kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Tottenham Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Jose Mourinho'nun 2022-23 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme ile menajer olarak takımın başında görev alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Jose, 25 üst düzey kupa kazanan dünyanın en başarılı menajerlerinden. FC Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ı yönetti."

TOTTENHAM BAŞKAN LEVY: SOYUNMA ODASINA ENERJİ VE İNANÇ GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Tecrübesi çok fazla, ekiplere ilham verebilir ve harika bir taktikçidir. Antrenörlük yaptığı her kulüpte onur kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz."

MOURINHO: TAKIMDAKİ KALİTE BENİ HEYECANLANDIRIYOR

Mourinho ise Tottenham ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Çok büyük bir mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışmak beni buraya çeken şeydi" dedi.


- İstanbul

Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Tottenham, Spor

Kaynak: DHA

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