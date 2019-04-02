Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye Benzetti!

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Jose Ernesto Sosa, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosa, " Abdülkadir Ömür'ün önünde Messi gibi bir örnek var. İnşallah Abdülkadir de bir gün onun seviyesine ulaşabilir. Benzer özellikler taşıyorlar, boyları birbirine yakın, tarzları benziyor, ikisi de solak. Abdülkadir'e hep söylüyorum; 'Oynadığın iyi bir maçla, oynadığın iyi bir sezonla yetinme' diyorum. Messi seviyesine ulaşmak istiyorsa, kazandığı hiçbir başarı ona yeterli gelmemeli." dedi.

"ŞENOL HOCA'YA BAŞARILAR DİLEMİŞTİM"

Arjantinli oyuncu, "Şenol hoca olabilecek en iyi seviyede başladı çünkü futbolda kazanmanın verdiği bir huzur vardır. Bu size daha rahat olmanızı sağlar. Şenol hoca ile beraber başarılı bir yıl geçirmiştik, ona da başarılar dilemiştim. Futbol huzur gerektirir. Zor bir görev, maçlarını izledim çünkü takım arkadaşlarım da orada oynadılar. İnsanlarda da farklı bir inanç var bunu görebiliyorum." diye konuştu.