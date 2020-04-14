Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Ernesto Sosa, çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıldız oyuncu, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe'den de teklif aldım ancak onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim" dedi.

14.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:44

2017-2018 sezonu devre arasında İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan ve geçen sezon Trabzonspor 'da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa, transfer süreci hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"ESKİ BAŞKAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"

Ülkesinde yayım yapan El Tempo Gazetesi'ne konuşan Arjantinli süperstar, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe 'den de teklif aldım ancak onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Bir önceki başkan da verdiği sözleri tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

"MESSİ MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU"

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen vatandaşı Lionel Messi'den de övgüyle bahseden Sosa, "Ben bazen bir rakibi geçerim mutlu olurum. Messi ise aynı anda üç, dört oyuncu geçebilir. O müthiş bir futbolcu. Her saniye sürpriz yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Arjantinli efsane Diego Maradona için ise, "Maradona'yla büyüdüm. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" yorumunu yaptı.

(Skorer)

Jose Sosa: Fenerbahçe’yi reddedip, Trabzonspor’a gittim
Etiketler: Trabzonspor, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Aykut Kocaman’a yurt dışından sürpriz talip! Spor
Aykut Kocaman'a yurt dışından sürpriz talip!
Galatasaray’a Babel piyangosu! Belçika’dan talibi çıktı Spor
Galatasaray'a Babel piyangosu! Belçika'dan talibi çıktı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Spor
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
9 aylık hamile futbolcunun yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi Spor
9 aylık hamile futbolcunun yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Haberler ›› Spor ››Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:44: Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu - Spor 18:40: Liverpool'dan video konferansla yapılan antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası - Spor 18:36: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıkladı! "Corona virüsü yendim" - Spor 18:32: Corinthians Oyuncuları Çalışmalarını Evden Sürdürüyor - Spor 18:32: Karim Benzema'nın En İyi Kafa Golleri - Spor 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler