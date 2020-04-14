Jose Sosa: Fenerbahçe’yi reddedip, Trabzonspor’a gittim

2017-2018 sezonu devre arasında İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan ve geçen sezon Trabzonspor 'da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa, transfer süreci hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"ESKİ BAŞKAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"

Ülkesinde yayım yapan El Tempo Gazetesi'ne konuşan Arjantinli süperstar, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe 'den de teklif aldım ancak onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Bir önceki başkan da verdiği sözleri tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

"MESSİ MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU"

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen vatandaşı Lionel Messi'den de övgüyle bahseden Sosa, "Ben bazen bir rakibi geçerim mutlu olurum. Messi ise aynı anda üç, dört oyuncu geçebilir. O müthiş bir futbolcu. Her saniye sürpriz yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Arjantinli efsane Diego Maradona için ise, "Maradona'yla büyüdüm. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" yorumunu yaptı.

(Skorer)