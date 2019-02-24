Jose Sosa'nın Eşi Maratonda Koştu

Kaynak: DHA

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde de Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katıldı. Sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton'da ter döken İtalyan atlet yarışmayı 1.41: 06'lık derecesiyle bayanlar kategorisinde 7'nci sırada tamamladı. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na İtalya adına katılan ve Arjantin Milli Takımı forması ile koşan Carolina Alurralde, yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİÖte yandan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Halk Koşusu ve 11.5 km Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'un gerçek bir spor şehri olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, "Bugün Trabzon'un 101'inci kurtuluş yıldönümü vesilesiyle, tam 39 yıldır devam etmekte olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 11.5 km Koşusu ve Halk Koşusu'nu hep birlikte yaşadık. Bu önemli spor organizasyonumuza yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren lisanslı sporcularımızdan spor sevdalılarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Trabzon birlik ve beraberliğin, barış ve kardeşliğin şehridir. Trabzon, insan sevgisi ve medeniyetin şehridir. Bugün şehrimizde icra edilen bu büyük spor organizasyonu bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" diye konuştu.Organizasyonda dereceye girenlere toplamda 75 bin TL para ödülü verildi.