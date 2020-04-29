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Josef Sural ölümünün 1'inci yılında anıldı

Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ın 1. ölüm yıldönümünde kulüp yönetimi ve arkadaşları tarafından anma töreni düzenlendi.

29.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:39
Josef Sural ölümünün 1'inci yılında anıldı
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ın 1. ölüm yıldönümünde kulüp yönetimi ve arkadaşları tarafından anma töreni düzenlendi. Kazanın gerçekleştiği yere siyah çelenk bırakılırken, arkadaşları mum yaktı.

Geçen yıl 28 Nisan'da deplasmanda oynanan Kayserispor maçının ardından, Josef Sural, Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Cisse, Isaac Sackey ve Welinton Souza'nın içinde bulunduğu özel araç, Alanya girişindeki Dinek mevkiinde kaza yapmış ve Çek futbolcu Josef Sural ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. İlçedeki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Sural, Alanya'yı ve tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Kaza yerine siyah çelenk bıraktılar

Kazada hayatını kaybeden Sural'ın 1. ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Kazanın gerçekleştiği yerde yapılan anma törenine Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve yanı sıra Sural'ın 2 arkadaşı katıldı. Yapılan törende Sural'ın anısına siyah çelenk bırakılırken, arkadaşları ise mum yaktı.

"Onu asla unutmayacağız"

Törende açıklama yapan Nazmi Yüksel "Elim bir kaza sonucu geçen yıl aramızdan ayrılan Sural'ı özlemle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.

"Korona virüsten dolayı taraftarlarımız gelmedi"

Sural'ın arkadaşı Hüseyin Karadağ ise Çekçe yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Josef adına bir anma töreni düzenlemek istedik. Buraya geldik ve anıyoruz. Bunu her yıl burada tören yapmak istiyoruz. Korona virüsten dolayı taraftarlarımız gelmedi ama önümüzdeki yıl daha farklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Spor, Haber
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