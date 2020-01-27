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Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te

Medipol Başakşehir, Ganalı futbolcusu Joseph Attamah'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiraladı.

27.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:00Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te

Medipol , Ganalı futbolcusu Joseph Attamah'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiraladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır. Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca 'iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir. Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."



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Kaynak: DHA

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