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Joseph Attamah, Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

16.08.2019 12:03 Joseph Attamah, Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig 2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kapsamda Başakşehir'den Attamah'ı kadrosuna kattı. Mavi-yeşilli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz İstanbul Başakşehir FK'den 25 yaşındaki Gana milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.

Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." - RİZE

Çaykur Rizespor, Joseph Attamah, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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