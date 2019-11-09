'Joseph K.'nın Haklı Davası

Kafka'nın 'Dava' romanından uyarlanan 'Joseph K.' adlı oyun, DasDas Tiyatro tarafından Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Eskişehirliler ile buluştu.

İngiliz yazar Tom Basden'ın yazdığı ve mizah ağırlıklı bir performansa sahip olan 'Joseph K.'da başrolleri Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın paylaştı.

Yaş gününü eve sipariş ettiği pizzayla kutlamak üzereyken pizzasını getiren iki adam tarafından sebepsizce tutuklanan 'Joseph K'nın hikâyesinin anlatıldığı oyun, festival kapsamında sahnelenen diğer kapalı gişe oyunlar gibi büyük ilgi gördü.

'Joseph K.'nın oyuncuları, sahne sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın öğrencileriyle bir söyleşi yaptı. Söyleşide oyuncular oyunlara nasıl hazırlandıkları ve nasıl biraraya geldikleriylr ilgili bilgiler verdi.