Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu

Profesyonel kariyerinde son olarak Fenerbahçe forması terleten Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Nijerya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Joseph Yobo; Imama Amapakabo'dan boşalan yardımcı teknik direktörlük görevini teslim aldı. 39 yaşındaki Yobo, Nijerya Milli Takımı'nda Alman teknik direktör Gernot Rohr ile birlikte çalışacak.

EN ÇOK MİLLİ OLAN 2. OYUNCU

Nijerya Milli Takımı'nın uzun süre kaptanlığını yapan Yobo, aynı zamanda ülkesinin en çok milli olan 2. oyuncusu konumunda bulunuyor.

2002, 2010 ve 2014 olmak üzere 3 kez Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten Nijeryalı, bir Batı Afrika ülkesi adına Dünya Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu oldu. Yobo, Dünya Kupası'nda tam 10 maçta forma giydi.

Nijeryalı, 2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Joseph Yobo, Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla 84 maçta forma giydi.