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Journey Steam Üzerinden Satılmaya Başlanıyor

Thatgamecompany tarafından geliştirilmiş ve Annapurna Interactive tarafından da yayınlanmakta olan Journey, bu sene

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
Journey Steam Üzerinden Satılmaya Başlanıyor
Thatgamecompany tarafından geliştirilmiş ve Annapurna Interactive tarafından da yayınlanmakta olan Journey, bu sene Steam mağazasına da geliyor. Takviminizde 11 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun.

Journey ilk olarak 2012 yılı içerisinde PlayStation 3 için satışa sunulmuştu. Sonrasında ise 2015 yılında PlayStation 4 ve 2019 da da PC (Epic Games Store) ve iOS tabanlı cihazlar çıkışını gerçekleştirmişti. Sıradaki durağı ise Steam mağazası olacak.

Journey Steam üzerinde ne zaman satılmaya başlanacak?

Devasa bir çölde kaftanlı bir karakteri canlandırdığımız oyunda, uzak mesafedeki bir dağa doğru yolculuk ediyorduk. Oyunun ilginç yanlarından bir tanesi ise aynı seyahatteki oyuncuların karşılaşabiliyor ve birbirlerine yazılı veya sesli iletişim olmadan yardım edebiliyor olmaları. Oyuncular isimlerini de ancak bitiş yazılarından sonra görebiliyorlar. Aradaki tek iletişim olanağı ise, bölümler boyunca karşımıza çıkacak olan ve giysi parçalarını parlak kırmızı bir renge çeviren müzikal sesler oluyor.

Birçok kez Yılın Oyunu ödülünü kazanan Journey, 2013 yılının Grammy Ödülleri'nde Görsel Medya İçin Yazılan En İyi Soundtrack Ödülü dahil birçok adaylığı da olmuştu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Annapurna, Teknoloji
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