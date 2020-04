Journey ve Uncharted Üçlemesi PS4'te Ücretsiz İndirilebilecek

Kaynak: Tamindir

Eğer henüz Journey'yi ve Uncharted serisinin ilk üç oyununu oynamamışsanız, az daha bekleyin. Sony Interactive Entertainment, Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection paketini üç haftalığına ücretsiz olarak dağıtacak.Play At Home Duyurusu: https://t.co/A3IsFmi6DJGüvende kalın ve Uncharted: The Nathan Drake Collection ile Journey oyunlarını, 16 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak indirin. #PlayAtHome ?? pic.twitter.com/pou0meL5ew— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) April 14, 2020Bahsi geçen dağıtım Play At Home kapsamında 16 Nisan - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yukarıda da bahsettiğim üzere, belirtilen tarihler arasında ücretsiz oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kütüphanenize bir defa eklediğinizde kalıcı olarak sizin olacak. Diğer bir deyişle, evde kalıp oyun oynamak için güzel alternatifleriniz var ki Sony Interactive Entertainment cephesinin de amacı elbette bu. Evde kalmanız, tehlikeden mümkün olabildiğince uzak olmanız.Ücretsiz olan PS4 OyunlarıBakalım bu süreçte daha başka PlayStation oyunları da ücretsiz olarak oyunculara hediye edilecek mi?JourneyDevasa bir çölde kaftanlı bir karakteri canlandırdığımız oyunda, uzak mesafedeki bir dağa doğru yolculuk ediyorduk. Oyunun ilginç yanlarından bir tanesi ise aynı seyahatteki oyuncuların karşılaşabiliyor ve birbirlerine yazılı veya sesli iletişim olmadan yardım edebiliyor olmaları. Oyuncular isimlerini de ancak bitiş yazılarından sonra görebiliyorlar. Aradaki tek iletişim olanağı ise, bölümler boyunca karşımıza çıkacak olan ve giysi parçalarını parlak kırmızı bir renge çeviren müzikal sesler oluyor.Uncharted: The Nathan Drake CollectionUncharted: Drake's FortuneSerinin ilk oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune, 2007 yılında satışa sunulmuştu. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyun, ünlü kaşif Sir Francis Drake ile akrabalığı olan Nathan Drake'in El Dorado'nun kayıp hazinesini bulmak için atıldığı macerayı anlatıyor. Ancak bu macerasında yalnız olmayan karakterimize Elena Fisher ve Victor "Sully" Sullivan eşlik ediyor.Uncharted 2: Among ThievesOrijinal oyundan iki yıl sonra çıkan Uncharted 2: Among Thieves, bizleri bu defa Çintamani taşını ve Shambhala şehrini bulmak için maceraya atılacağımız bir hikayeyi anlatıyor. Orijinal oyundaki Elena Fisher ve Victor "Sully" Sullivan ikilisinin geri döndüğü oyunda, ilk kez bu oyunda tanıma fırsatı bulduğumuz Chloe Frazer ve Tenzin karakterleri de eşlik ediyor.Uncharted 3: Drake's DeceptionUncharted 3: Drake's Deception, PlayStation 3 için geliştirilen son Uncharted oyunu ve 2011 yılında satışa sunulmuştu. Victor "Sully" Sullivan ile Nathan Drake ikilisinin nasıl tanıştıklarını ilk kez gördüğümüz oyunda, bu defa efsanevi kayıp İrem Şehri'ni bulmak için yollara düşüyoruz.Bağımsız geliştiricilere on milyon dolarlık destekSony Interactive Entertainment, aynı duyuruda bu zor süreçte bağımsız geliştiricilere destek olacaklarının da müjdesini verdi. Bu tür stüdyoların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Japon teknoloji devi, yaşadıkları finansal sıkıntıların farkında olduklarını sözlerine ekledi. Bu bağlamda da, bağımsız stüdyoları desteklemek adına on milyon dolarlık fon ayırılmış olduğu söylendi. Katılım kriteri dahil fon hakkında daha fazla detayın yakın bir zamanda açıklanacakmış.