Jp Morgan, 2019 Petrol Fiyat Tahminini Düşürdü

JP Morgan gelecek sene için ortalama Brent petrol varil fiyat tahminini 83.50 dolardan 73 dolara düşürdü.JP Morgan Asya Pasifik Petrol Birimi Müdürü Scott Darling Kuzey Amerika'nın yılın 2. yarısında petrol üretimini arttıracağını, bu nedenle tahminleri revize ettiklerini bildirdi. Kurum, petrolün 2020'de ise 64 dolar seviyelerinde olmasını bekliyor.Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya seansında 63.45 dolar seviyelerinden işlem görürken Batı Teksas tipi ham petrol 54.61 dolardan işlem gördü.Piyasalar şimdi 6 Aralık'taki OPEC toplantısına odaklandı. Scott Darling gelecek yıl petrol fiyatlarında dengelenme için OPEC'in günlük üretimi 1.2 milyon varil azaltması gerektiğini belirtti. Petrol fiyatları arzın talebi aşacağı beklentisiyle Ekim başından bu yana %30 değer kaybetti.