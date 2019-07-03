03.07.2019 18:03
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JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,1'den yüzde 14'e düşürdü.

JP Morgan, Türkiye için 2019 yıl sonu için yüzde 15,1 olan enflasyon tahminini yüzde 14'e düşürdü ve Haziran ayındaki verilerin fiyat dinamiklerindeki iyileşmeye dair ikna edici kanıtlar sunduğunu kaydetti.

'TCMB GEVŞEME DÖNGÜSÜNE GEÇEBİLİR'

Şirketten yapılan açıklamada, "Haziran datası, TCMB'nin Temmuz toplantısında gevşeme döngüsüne başlayacağına dair tahminimiz için bize güven verdi" denildi.

YILLIK ENFLASYON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bugün açıklanan veriye göre, enflasyon Haziran'da yüzde 0,03 artarak yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Türkiye, TCMB, Ekonomi, Güncel

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