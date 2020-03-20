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JPMorgan-Covid-19 gelişmekte olan ülkeleri durgunluga sürüklüyor

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin yılın ilk yarısında durgunluğa sürüklenmekte oldukları uyarısı yaptı.

20.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:19
JPMorgan-Covid-19 gelişmekte olan ülkeleri durgunluga sürüklüyor

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin yılın ilk yarısında durgunluğa sürüklenmekte oldukları uyarısı yaptı.

JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, "Salgını önlemek için alınan önlemler arttığından ve gelişmiş ülke piyasaları gerilediğinden 2020'nin ilk yarısında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde durgunluk bekliyoruz" denildi.

Rapora göre, Latin Amerika'da ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2008-09 krizinden bu yana tek çeyrekte gözlenen en büyük daralmanın yaşanacağı öngörülüyor.

Türkiye ve Meksika'da büyümenin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış sırasıyla yüzde 17.2 ve yüzde 15.5 düşmesi bekleniyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi gelişmekte olan ülkelerinde salgını durdurmak için alınan sert önlemler ve bu piyasaların euro bölgesiyle olan bağlantıları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde kalıcı kayıpların yaşanması bekleniyor.

Raporda Latin Amerika ülkeleri araasında gayrı safi yurtiçi hasılası en keskin gerileyecek ülkeler olarak Kolombiya, Brezilya ve Meksika gösterildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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