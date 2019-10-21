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JPMorgan/Dimon: Libra asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Facebook'un stablecoini (değeri sabit bir para birimine bağlı olan kripto para birimleri) Libra'nın "asla gerçekleşmeyecek" bir proje olduğunu söyledi.

21.10.2019 11:17JPMorgan/Dimon: Libra asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Facebook'un stablecoini (değeri sabit bir para birimine bağlı olan kripto para birimleri) Libra'nın "asla gerçekleşmeyecek" bir proje olduğunu söyledi.

Dimon, Washington'da katıldığı Uluslararası Finans Örgütü konferansında son haftalarda çeşitli eleştirilere maruz kalan Libra'yı "asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir" olarak tanımladı ve "Şu an halihazırda stablecoinlerimiz var, yani bunu ilk onlar yapmıyor" dedi.

Facebook'un Haziran ayında duyurduğu Libra'nın bir stablecoin olarak piyasaya sürülmesinin planlandığı ve söz konusu projeyi Libra Birliği adı altında 28 kurumun desteklediği açıklanmıştı. Libra'nın 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanırken, geçen haftalarda aralarında Mastercard, Visa, Stripe ve PayPal'in bulunduğu bazı kurumlar projeden ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Bunun yanında projeye yönelik üst düzey eleştiriler de devam ederken, G7 üyeleri Ekim ayında Libra'ya da değinerek herhangi bir stablecoinin, terör finansmanı ve yasal olmayan eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla, mevcut finansal risklerin önüne geçmeden piyasaya sürülmemesi gerektiği uyarısını yapmıştı. Buna paralel olarak Fransa yönetimi, Libra'nın piyasaya sürülmesi durumunda Avrupa'da hizmet vermesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Libra'ya yönelik soruşturmalar da devam ederken, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün 23 Ekim'de ABD Finansal Hizmetler Komitesi'nde komite üyelerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

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