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JPMorgan: Küresel GSYH ilk yarıda yıllık bazda yüzde 10.5 düşer

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ilk yarısında, yıllık bazda yüzde 10.5 düşeceğini öngördü.

30.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:39
JPMorgan: Küresel GSYH ilk yarıda yıllık bazda yüzde 10.5 düşer

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ilk yarısında, yıllık bazda yüzde 10.5 düşeceğini öngördü.

JPMorgan ekonomisti Bruce Kasman, "Gerekli sınırlayıcı önlem politikalarına bağlı olarak, küresel pandeminin boyutunun ve yarattığı tahribatın arttığına ilişkin yaptığımız değerlendirmeler sonucu, 2020 yılının ilk yarısındaki küresel düzeydeki gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) öngörülerimizi düşürmeye devam ediyoruz" dedi.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da, koronavirüs salgını nedeniyle  büyük ekonomilerde karantinanın sürdüğü her ay yıllık büyümenin 2.0 puan azalacağını öngördüklerini açıkladı.

Gurria, 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'de yaptığı ve OECD'nin  internet sitesinde yayınlanan konuşmasında, "Yaptığımız son tahminhler, ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulmasının büyük ekonomilerdeki GSYH'nın üçte birine varan oranını oluşturan sektörleri doğrudan  etkileyeceğini gösteriyor. Karantinanın sürdüğü her ay yıllık GSYH büyümesinin 2 puan azalacağını hesapladık" dedi.

OECD Genel Serketeri, sadece turizm sektörünün yüzde 50-70'e arasında bir kayıpla karşı karşıya kalacağını, birçok ekonominin  resesyona gireceğini öngördüklerini de ekledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››JPMorgan: Küresel GSYH ilk yarıda yıllık bazda yüzde 10.5 düşer - Ekonomi

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