29.06.2019 21:29
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Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası

Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası

Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi.

Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası, Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi.
Kadirli Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş , Adana, Burdur, Antalya ve Mersin'den 200 sporcu katıldı.
Newaza, fighting, contact, no-gi ve duo kategorilerinde yapılan müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, sporcuların İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda bölgeyi temsil edeceği belirtildi.
Ju Jitsu Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların ilgi gördüğünü söyledi.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporcuların İstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirten Göksu, burada başarı sağlayanların ise Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.
Ju Jitsu Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Önem ise 2019 yılı faaliyetleri kapsamında bölge şampiyonasının ilk defa Kadirli'de düzenlendiğini anlatarak, tüm sporculara başarılar diledi.
Kaynak: AA
Türkiye , Osmaniye , Kadirli , Akdeniz , Spor

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