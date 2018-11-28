Ju Jitsu'da 32 Sporcu Sertifika Aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:33



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:33

Ju Jitsu Türkiye Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Hasan Gevrekoğlu, bir dövüş ve savunma sporu olan ju jitsu için düzenledikleri seminerle 32 kişiye antrenörlük ve hakemlik sertifikası verdiklerini söyledi.Gevrekoğlu, her yaştan insanın yapabildiği dövüş ve savunma sporu olan ju jitsu'nun yeni gelişmekte olduğunu, bu spor dalında Denizli'de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Fethiye'de ağustos ayında yapılan Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'na Denizli'den 3 sporcuyla katıldıklarını, sporcularından birinin 2 dalda Türkiye şampiyonu olduğunu, diğer ikisinin de Türkiye ikinciliği elde ettiğini dile getiren Gevrekoğlu, şunları söyledi:"Ben aynı zamanda bir polis memuruyum ve ju jitsu tekniklerini kullanıyorum. Ju jitsu'nun temel teknikleri, zanlıları taşırken kendimizi korumada çok kullandığımız tekniklerdir. Denizli'de şu anda 25-30 kişi civarında bu sporu yapan arkadaşlarımız var. Bu spor gelişmeye ve daha iyi yerlere gelmeye aday bir spor. Federasyonumuzun eğitim faaliyetleri kapsamında Denizli'de 'Antrenörlük ve hakemlik seviye belirleme denklik ve terfi semineri' düzenledik. Seminerin bitiminde yapılan sınav sonunda başarılı olan 32 sporcuya siyah kuşaktan, antrenörlük ve hakemlik diplomaları verildi. Burada yetişen arkadaşlarımızla bu işin daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum."Gevrekoğlu, Ju Jitsu Türkiye Federasyonu Başkanı Hulusi Elmas'a ve diğer destek verenlere teşekkür etti.