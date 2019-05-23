23.05.2019 17:23
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Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!

17 yıldır Fenerbahçe kadrosundan bulunan Volkan Demirel'e sezon sonunda jübile yapması beklenen Sarı lacivertli kulübün aksine, tecrübeli eldiven 2 yıl daha sahalarda kalmak istiyor.

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından biri olan ve 17 yıldır kulüpte forma giyen Volkan Demirel'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, fiziksel ve mental olarak halen kendisini güçlü hissettiği öğrenildi. Son maçına çıkacağı iddia edilen oyuncu ise böyle düşünmüyor...

VOLKAN, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Şu anda 38 yaşında olan Demirel, en az 2 sene daha oynayabileceğini düşünüyor. 40 yaşına kadar sahalarda olacak kuvveti kendinde bulduğunu belirten tecrübeli kaleci, Fenerbahçe ile devam etmek istiyor.

Futbolu bırakmadan önce sarı-lacivertlilerle bir şampiyonluk daha kazanıp, 4. yıldızı kulübe armağan etmek isteyen deneyimli yıldız, yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Mukavele konusunda özellikle maddi konulara hiç takılmayan Volkan, hem performans olarak hem de liderlik anlamında takımına hâlâ katkı verebileceğini düşünüyor.

Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!

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Fenerbahçe, Volkan Demirel, Spor


YORUMLAR (4)
CAABBAARR: turk futbolu bır adım yol almaz bu sporculara bu kadar yuz verılmemelı bakın hala emre belozoglunun yerıne bır futbolcu yetıstıremedıler bu futbolun acızlığını gosterır hala mıllı takıma emreyı cağırıyorlar yazık.
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SİKESARAY: La sus boynu bakalım fb senle çalışmak istiyor mu
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FIRTINA 61: Volki, tolki gel bizim halı saha takımında kaleci ol. . .
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KRALEX: AYNEN KAPTAN DEVAMM
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