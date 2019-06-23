23.06.2019 16:46
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Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası

Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası

Tokat'ta düzenlenen 1. Uluslararası Topçam Judo Turnuvası sona erdi.

Tokat 'ta düzenlenen 1. Uluslararası Topçam Judo Turnuvası sona erdi.
Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye , Azerbaycan , Gürcistan , Rusya, Özbekistan ve Tacikistan 'dan 133 sporcu katıldı.
Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları Tokat Valisi Ozan Balcı , Tokat Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.
Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle oldu:
Kadınlar takım sıralaması:
1 - Ajora karması (Gürcistan)
2 - Sivas karması (Türkiye)
3 - Bursa karması (Türkiye)
4 - Ordu karması (Türkiye)
Erkekler takım sıralaması:
1- Guri karması (Gürcistan)
2 - Zespostan karması (Gürcistan)
3 - Ajar karması (Gürcistan)
4 - Bursa Gemlik (Türkiye)
Kaynak: AA
Türkiye , Tokat , Topçam , Spor

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