Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası

Tokat
'ta düzenlenen 1. Uluslararası Topçam
Judo Turnuvası sona erdi. Hüseyin Akbaş
Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye
, Azerbaycan
, Gürcistan
, Rusya, Özbekistan
ve Tacikistan
'dan 133 sporcu katıldı.
Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları Tokat Valisi Ozan Balcı
, Tokat Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar
tarafından verildi.
Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle oldu:
Kadınlar takım sıralaması:
1 - Ajora karması (Gürcistan)
2 - Sivas
karması (Türkiye)
3 - Bursa
karması (Türkiye)
4 - Ordu
karması (Türkiye)
Erkekler takım sıralaması:
1- Guri karması (Gürcistan)
2 - Zespostan karması (Gürcistan)
3 - Ajar karması (Gürcistan)
4 - Bursa Gemlik
(Türkiye)