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Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı

Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan salonda iki gün süren vize ve gelişim semineriyle ilgili olarak başkan Sezer Huysuz, "Sizlerin yetiştireceği sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler" dedi.

19.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:33Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı

Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan salonda iki gün süren vize ve gelişim semineriyle ilgili olarak başkan Sezer Huysuz, "Sizlerin yetiştireceği sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler" dedi.

Judo Federasyonu 2020 yılı Antrenör ve Gelişim Telafi Semineri, hafta sonunda yapıldı. Hizmet binasında yer alan spor salonunda bir gün arayla gerçekleşen seminerle ilgili olarak Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Sizlerin bilgi ve tecrübeleriyle yetiştireceğiniz sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.Seminerde antrenörlere; Federasyon Eğitim Kurulu üyesi Fatih Akçan ile Abdulkadir Coşkun ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz eğitmen olarak ders verdi. Seminerin tamamlanmasından sonra antrenörlere katılım belgeleri verildi.



Vize, Spor

Kaynak: DHA

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