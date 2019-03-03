Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası

Antalya
'da gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa
Judo Kupası'nda, Türkiye
23 madalya ile birinci sırada yer aldı. Kemer
ilçesindeki Atatürk
Spor Salonu'nda 2 gün süren organizasyonda, 16 ülkeden 495 sporcu mücadele etti.
Türkiye müsabakalar sonunda 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalyaya birinci sırayı aldı. 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya alan Gürcistan
ikinci, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronzla da Rusya
üçüncü oldu.
Sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
verdi.
Kupanın son gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Naz Aydın
ikinci, Özlem Yıldız
üçüncü, 63 kiloda Habibe Afyonlu birinci, Fidan Ögel ikinci, 70 kiloda Hatice
Vandemir birinci, Serdem Daharlı üçüncü ve + 70 kiloda Hilal Öztürk
birinci, Öznur Efe ikinci, Duygu Dirgen üçüncü oldu. Erkeklerde ise 73 kiloda Hüdayi Özgürbüz birinci sırayı aldı.
Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor
Kaynak: AA