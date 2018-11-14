Judo Antrenörü Çinkaya Kalbine Yenik Düştü

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19

Burdur'da Judo Antrenörü Halil Çinkaya, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Judo Antrenörü olarak görev yapan Halil Çinkaya önceki gün yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı sebebiyle Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Devlet hastanesinden Isparta Tıp Fakültesine oradan da Denizli'ye sevk olan Halil Çinkaya ameliyattan çıkamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek tüm spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan Halil Çinkaya (41) son yolculuğuna uğurlandı.Burdur Merkez Ulu Cami'de cenaze namazı kılınan Çinkaya'nın cenaze törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve spor ile eğitim camiasından dostları katıldı. Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Çinkaya, Burdur Asri Mezarlığında defnedildi. - BURDUR