Judo antrenörü Çinkaya kalbine yenik düştü
BURDUR - Burdur
'da Judo Antrenörü Halil Çinkaya, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörü olarak görev yapan Halil Çinkaya önceki gün yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı sebebiyle Burdur Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.Devlet Hastanesi'nden Isparta
Tıp Fakültesi'ne oradan da Denizli
ye sevk olan 41 yaşındaki Halil Çinkaya ameliyattan çıkamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek tüm spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan Halil Çinkaya son yolculuğuna uğurlandı. Burdur Merkez
Ulu Cami'de cenaze namazı kılınan Çinkaya'nın son yolculuğuna Burdur Valisi Hasan Şıldak
, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, Gençlik ve Spor il Müdürü Orhan Kemerkaya
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve spor ile eğitim camiasından dostları katıldı.Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Çinkaya, Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:13